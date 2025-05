Ameaça de colombianos traz transtornos à torcida do Inter em Medellín; entenda

Colorados precisaram sair do estádio antes do encerramento da partida com o Atlético Nacional, na Colômbia

A torcida do Internacional presente no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, precisará sair das dependências do local antes do encerramento da partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, na noite desta quinta-feira (8).

De acordo com comunicado do Colorado, a Força de Segurança da Colômbia recomendou a saída da torcida brasileira aos 35 minutos do segundo tempo. A medida de segurança se dá, portanto, após ameaça do grupo de torcedores do clube colombiano intitulado “Los Piratas”.