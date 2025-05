Abel promete ‘pé no acelerador’ mesmo com classificação do Palmeiras na Liberta

O Palmeiras conquistou vaga antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores ao vencer o Cerro Porteño por 2 a 0 nesta quarta-feira (7), no Paraguai. Os jovens Estêvão e Vitor Roque marcaram o gol da partida. Mas após o duelo, o técnico Abel Ferreira falou que o time não pode relaxar e deve seguir com o “hábito de ganhar”.

“Em relação à classificação e aos planos que temos que fazer, não dá para tirar o pé do acelerador. Agora é continuar com o acelerador no fundo, preparar a equipe, rodar os jogadores que temos que rodar. Acima de tudo, continuar com o hábito de ganhar”, analisou Abel.