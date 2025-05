Xabi Alonso vence disputa judicial na Espanha e fica livre de obrigações financeiras

Xabi Alonso na mira do Real Madrid

Aos 43 anos, Xabi Alonso defendeu como jogador a Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique. Como técnico, está no comando do Bayer Leverkusen há três temporadas. O contrato dele com o clube alemão, portanto, é até junho de 2026.

Aliás, no clube merengue, Xabi ficou por cinco temporadas e conquistou vários títulos, com destaque para uma LaLiga e uma Champions League.