Veja quando será convocação de Arthur Elias para amistosos contra o Japão

Os dois amistosos serão realizados em São Paulo. O primeiro, na Neo Química Arena, no dia 30, enquanto a segunda partida será no dia 2 de junho, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina, vai convocar na próxima terça-feira (13), as jogadoras para os dois amistosos contra o Japão. A convocação, portanto, será na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro.

A seleção japonesa é uma das potências no futebol feminino e estão em quinto lugar no ranking da Fifa. A colocação ocorreu após conquistarem o título da She Belives, em fevereiro, contra os Estados Unidos.

Brasil e Japão já se enfrentaram 16 vezes na história. A Seleção Brasileira levou a melhor em seis partidas. Por outro lado, foram sete derrotas e três empates. Ou seja, o confronto tem um retrospecto equilibrado.

Vale ressaltar que os confrontos, portanto, fazem parte da preparação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, que vai ser em julho no Equador. Aliás, antes da competição, o Brasil terá um outro amistoso, contra a França, no dia 27 de junho, no Estádio dos Alpes, na França. Esse será o primeiro jogo entre as equipes depois da vitória histórica das brasileiras nas quartas de final das Olimpíadas de Paris de 2024.