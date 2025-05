Vasco terá reforço de Coutinho e Vegetti na Sul-Americana

Poupados contra o Palmeiras, Philippe Coutinho e Vegetti devem reforçar o Vasco diante do Puerto Cabello, nesta quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), no estádio Misael Salgado, na Venezuela, pela 4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Portanto, o técnico interino Felipe pode ter força máxima à disposição para a partida contra o time venezuelano.

Felipe comandou o último treino nesta terça-feira (6), no CT do Club Madeirense, na cidade de Valencia, na Venezuela. Segundo o “ge”, Coutinho e Vegetti treinaram normalmente. Assim, ficarão à disposição. A dupla foi poupada do jogo contra o Palmeiras, em Brasília, por causa do desgaste físico mental de uma sequência de jogos considerada pesada.