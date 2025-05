Vasco dá vexame, é goleado pelo Puerto Cabello e se complica na Sul-Americana

Cruz-Maltino faz nova péssima exibição, recheada de erros e perde por 4 a 1 na Venezuela; são sete jogos sem vencer / Crédito: Jogada 10

Vivendo grande crise dentro e fora de campo, o Vasco deu um verdadeiro vexame nesta quarta-feira (7), ao ser goleado por 4 a 1 para o Puerto Cabello (VEN), no estádio Misael Delgado, em Valência. Para piorar, se complicou de vez na luta por vaga na Sul-Americana, já que ressuscitou o time venezuelano e viu o Lanús (ARG), líder da chave, disparar na ponta do Grupo G após o fim de quatro rodadas. Foi a primeira vez que uma equipe da Venezuela marcou quatro gols no mesmo jogo contra um time brasileiro em competições internacionais. Primeiro tempo Com Nuno Moreira começando no banco, o interino Felipe Loureiro optou por um 4-4-2 losango – sem sucesso. Afinal, com Vegetti e Rayan como únicos atacantes, o centroavante saía demais da área, caindo pelo lado esquerdo. Sem cacoete nenhum com a bola, porém. Com bastante lentidão em certas transições, o Vasco só conseguiu a primeira finalização aos 20′, com o próprio Vegetti. O argentino, que completava 100 jogos com a Cruz de Malta, tentou de cabeça quase de fora da área após cruzamento de Piton, mas Romero caiu para defender sem dificuldade.

A reposta veio com dois minutos depois. Léo Jardim salvou em cabeçada de Padrón – bem mais perigosa que a de Vegetti. Afinal, o paredão cruz-maltino precisou defender no canto, espalmando a bola para longe. Aos 25′, porém, novo erro fatal da defesa vascaína. Mateus Carvalho, que foi titular para ajudar na marcação ao mesmo tempo que daria qualidade na saída de bola, errou de maneira crassa e colocou Hugo Moura na fogueira. O camisa 25 chegou atrasado e derrubou o adversário. Pênalti, que Paredes converteu com categoria. O Vasco chegou ao empate em sua segunda chegada. Lucas Piton cruzou em cobrança de falta e João Victor subiu mais que todo mundo para testar para o chão e deixar tudo igual, aos 37′.

Segundo tempo A tônica de erros do Vasco seguiu com tudo no começo da etapa final, começando cedo: aos 4′. Paulo Henrique “deu” escanteio de graça para os venezuelanos, que agradeceram. Cruzamento na área e, após dois toques de cabeça, Padrón, de 1,59m, fez de cabeça. Piton, que tem 1,75m, sequer tentou subir para a disputa com o “baixinho” adversário. O vexame estava só começando. Em novo lance em que ninguém se disponibilizou a marcar, Guerrero fez o que quis e chutou no ângulo de Léo Jardim, que nada pode fazer, aos 14′. Não deu tempo de respirar: aos 19′, novo erro grosseiro da defesa vascaína, que simplesmente entregou a bola nos pés do ataque adversário, através do desatento Paulo Henrique. Golaço de Paredes e vexame consolidado na Venezuela. Próximos passos de Cabello e Vasco A vida do Vasco começa a se complicar na Sul-Americana. Afinal, com a derrota, os quatro clubes estão vivos por vaga. A equipe do interino Felipe Loureiro fica em segundo, com cinco pontos, mas viaja para enfrentar o Lanús (ARG) na próxima rodada – terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília). Antes, enfrenta o Vitória, neste sábado (10), pela oitava rodada do Brasileirão. Este jogo será às 18h30.