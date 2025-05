Tuma quer esperar fim de investigação para seguir com impeachment de Augusto Melo

Presidente do Conselho Deliberativo aguarda final do inquérito do caso VaideBet para retomar votação de destituição do mandatário do Timão / Crédito: Jogada 10

O processo de impeachment de Augusto Melo ainda não tem uma data definida. Mas segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr, a votação vai acontecer assim que encerrar o inquérito sobre o caso VaideBet. Existe uma expectativa que as investigações se encerrem no final do mês de maio.

A informação foi confirmada pelo próprio Romeu Tuma Jr. em entrevista concedida nesta quarta-feira (7), no Parque São Jorge. O presidente da comissão de Justiça, Leonardo Pantaleão, o presidente do Cori, Miguel Marques e Silva, e o secretário do Cori, Pedro Luis Soares, também estiveram presentes na reunião. "Quando acabar o inquérito, eu marco a reunião para a gente terminar. Até o fim do mês e comecinho de junho vamos votar. Próximo mês, comecinho. Preciso ver calendário, jogo… Oportunamente vocês vão saber", disse Romeu Tuma Jr. Contudo, caso o inquérito demore muito mais que a expectativa, Romeu Tuma não descarta abrir votação antes das investigações se encerrarem. "O estatuto não convive com a polícia ou a Justiça. Nosso estatuto prevê infração estatutária. Seria crime cumprir função pública. Conselheiro não investiga crime. O tempo da Justiça é um, mas o tempo do Corinthians é outro. Vários conselheiros queriam dar sua convicção a partir do que daria na polícia, outros esperando o Augusto se defender na polícia", completou.