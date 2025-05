Thiago Silva tem ‘motivo duplo’ por torcida em PSG e Arsenal; entenda

Zagueiro brasileiro, hoje no Flu, tem passado que o liga a adversários do clube inglês

No Parque dos Príncipes, em Paris, se define o segundo finalista da Liga dos Campeões da Europa 2024/2025. Nesta quarta-feira (7), PSG e Arsenal se enfrentam em jogo onde os franceses tem a vantagem do empate, já que venceram a partida de Londres, por 1 a 0, na última semana. Quem avançar, enfrenta a Inter de Milão na grande final.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

E, em meio a torcida para o clube da França chegar em sua segunda final de Champions na história, certamente estará a figura do zagueiro Thiago Silva, hoje no Fluminense. Com direito, aliás, ao fato do defensor ter uma espécie de “motivo duplo” para desejar o sucesso do Paris Saint-Germain nesse embate.

O primeiro deles, evidentemente, se dá pela conhecida identificação que construiu com o clube parisiense. Depois de trajetória sólida defendendo o Milan entre 2009 e 2012, o zagueiro desembarcou no PSG. Na época, ele integrou a primeira “leva” de grandes investimentos, junto com nomes como Ibrahimovic e Lucas Moura, após a compra por parte da Autoridade de Investimento do Catar (QIA).

Na representação de Paris, Thiago Silva marcou seu nome como um dos grandes jogadores da história tanto em números como em caráter de idolatria. Ao longo de oito temporadas, foram 315 partidas com 17 gols, seis assistências e 23 taças de cunho nacional. Ou seja, Campeonato Francês (sete), Copa da Liga Francesa (seis), Copa e Supercopa da França (ambas com cinco).

Do rival atual pra um rival histórico

Logo depois de deixar o PSG, o jogador hoje com 40 anos de idade foi defender, justamente, um dos maiores rivais do Arsenal: o Chelsea. Pela equipe londrina, Thiago jogou quatro temporadas e também conseguiu destaque técnico tanto individual como coletivo. Em 156 compromissos, ele fez 16 gols e levantou as taças da Liga dos Campeões da Europa e da Supercopa da Europa.