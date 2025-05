Sedação 24h, automutilação e buscas em clínica: mais do julgamento da morte de Maradona

As primeiras audiências de maio do julgamento sobre responsabilidades pela morte de Diego Armando Maradona trouxeram à tona relatos sobre o uso de sedativos e episódios de automutilação, além de suspeitas em torno da internação. Há meses em curso, as sessões no Juizado Criminal de San Isidro, em Buenos Aires, têm analisado a conduta de sete profissionais de saúde acusados de homicídio simples com dolo eventual. Os téus podem pegar penas de até 25 anos de prisão.

Chefe da UTI da Clínica Olivos, Fernando Villarejo declarou em audiência que sedou Diego por 24 horas durante sua internação em novembro de 2020. A indicação para tal procedimento partiu, segundo ele, dos médicos Leopoldo Luque e Agustina Cosachov. “Nos pediram para fazer sedar o paciente. Recusei explicitamente. Senti que não era o lugar certo e deixei isso claro”, contou.