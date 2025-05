San José (BOL) x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a vitória sobre o Sport, o Fluminense volta suas atenções para mais uma rodada da Sul-Americana. Assim, a equipe entra em campo nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), diante do San José. O confronto acontece no Estádio Hernando Siles, na altitude de 3,6 mil metros de La Paz, na Bolívia.

Dessa forma, o Tricolor lidera o Grupo F do torneio continental, com 7 pontos, um à frente do Once Caldas (COL). A equipe boliviana, por sua vez, tem apenas um, na lanterna da chave, que ainda conta com o Unión Española, do Chile. Dessa forma, as equipes se enfrentaram no Rio de Janeiro, e o time carioca goleou por 5 a 0.