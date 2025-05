PSG vence Arsenal e pega a Inter de Milão na final da Champions

Franceses vencem por 2 a 1 em Paris, fecham confronto com 3 a 1 no agregado e vão em busca do título inédito em Munique / Crédito: Jogada 10

A final da Champions 2024/25 está definida. O PSG venceu o Arsenal por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), no Parque dos Príncipes, em Paris, e vai enfrentar a Inter de Milão na decisão do maior torneio de clubes do futebol europeu. Fabián Ruiz e Hakimi, um em cada tempo, confirmaram a vitória no jogo da volta da semifinal, e o time francês vai disputar a segunda final de Champions da história do clube. Pelo lado dos Gunners, Saka descontou na reta final da partida. Destaque também para o goleiro Donnarumma, que fez ao menos três excelentes defesas para manter os parisienses vivos na competição. Dessa maneira, PSG e Inter de Milão se enfrentam na final da Champions, marcada para o próximo dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique. Os parisienses venceram o primeiro confronto por 1 a 0, em Londres, e avançaram com placar agregado de 3 a 1. Por outro lado, a Inter eliminou o Barcelona em uma semifinal histórica, com 7 a 6 no agregado.

O PSG, que conquistou o título antecipado do Campeonato Francês, de forma invicta, vai em busca do título inédito da Champions. O time faz uma grande temporada sob o comando do técnico Luis Enrique e vai tentar superar a forte Inter de Milão para conquistar a maior glória do clube. Em 2020, os franceses pararam na trave e perderam a final para o Bayern de Munique, com Neymar em campo. O jogo O Arsenal começou o jogo com uma postura ofensiva e pressionou o PSG no ataque. Na primeira boa chance, Rice mandou para fora. Lodo em seguida, Martinelli obrigou Donnarumma a fazer grande defesa e mostrar que o goleiro seria um dos destaques do jogo. A melhor oportunidade dos Gunners veio em finalização de Odegaard, onde o goleiro italiano fez uma defesa espetacular para manter o placar zerado. A resposta do PSG só aconteceu aos 16 minutos, quando Kvaratskhelia acertou um belo chute na trave. Até que, aos 26 minutos, após levantamento na área de Vitinha, Fabián Ruiz aproveitou a sobra de bola, limpou a marcação de Martinelli e emendou um lindo chute de esquerda para abrir o placar com um golaço no Parque dos Príncipes.