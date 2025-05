Petraglia acusa clubes de calote em áudio vazado; Athletico se manifesta

O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, acusou Corinthians, Vasco, Fluminense e Atlético-MG de calote em áudio vazado que circulou em grupos de aplicativos de mensagem nesta quarta-feira (7). No entanto, o próprio clube se manifestou de maneira oficial por conta da repercussão e negou pendências pela parte do Tricolor.

Com relação ao Vasco, o dirigente fala sobre o plano de pagamento de dívidas do Cruz-Maltino no processo de Recuperação Judicial. Isto, assim, impacta, a negociação do zagueiro Léo, adquirido por aproximadamente R$ 12 milhões no fim de 2024.