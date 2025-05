Pela Libertadores, Bahia toma a virada do Nacional na Fonte Nova

Em partida que aconteceu na Fonte Nova, diante do Bahia, o Nacional conseguiu sua primeira vitória na Libertadores 2025. De virada, os uruguaios venceram por 3 a 1, nesta terça-feira (7), e chegam a quatro pontos na classificação do Grupo F. O Bahia segue como líder da chave, com sete unidades, enquanto o Internacional está em terceiro, com cinco. O Atlético Nacional está na lanterna, com três pontos, mas ainda recebe o Colorado pela quarta rodada da fase de grupos.



Barreira resistente

Apesar de saídas pontuais para o ataque, a estratégia dos uruguaios priorizava a solidez no sistema defensivo. Com isso, a formação que tinha uma linha mais recuada de cinco homens dificultava bastante o trabalho na parte ofensiva do Esquadrão. Especialmente, para os comandados de Rogério Ceni abrirem espaço e finalizarem de maneira aguda contra o goleiro Mejía.