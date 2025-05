Palmeiras tem novo desafio no Paraguai após caso de racismo com Luighi

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nueva Olla, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Mais do que uma vaga nas oitavas de final, o embate também reserva um clima de tensão. Isso porque será o reencontro com o torcedor paraguaio após o episódio de racismo envolvendo o atacante Luighi.

Há dois meses atrás, o atacante do Palmeiras mobilizou o Brasil, desde autoridades políticas a desportivas, após sofrer ataques racistas durante a Libertadores Sub-20. Na ocasião, o jovem foi alvo dos torcedores do Cerro Porteño durante toda a partida. Após o embate, ele deu um forte desabafo, aos prantos, falando sobre o acontecimento.

Um grupo de trabalho criado para desenvolver ações contra o racismo no continente, com Ronaldo e Fatma Samoura, ex-secretária-geral da Fifa, convidados a chefiá-lo. Na prática, porém, nada estrutural saiu do papel até aqui. O Cerro Porteño, por sua vez, pagou apenas uma multa à Conmebol.

Já o Palmeiras, desde o caso Luighi, vem promovendo ações antirracistas. No início de abril, o clube identificou e excluiu um torcedor do quadro de sócios depois dele ser flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Cerro, quando os times se enfrentaram no Allianz Parque. Além disso, o Verdão também foi multado, acatou a decisão e realizou o pagamento.

O Cerro Porteño, por outro lado, cumpriu com as punições determinadas pela Conmebol no caso de Luighi. Contudo, não há notícia de que os torcedores envolvidos no caso tenham sido punidos.