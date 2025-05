Palmeiras nunca perdeu para o Cerro Porteño, no Paraguai

O Palmeiras pode garantir a classificação antecipada nas oitavas da Libertadores nesta quarta-feira (7). Afinal, o Verdão encara o Cerro Porteño , no Paraguai, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O time precisa de apenas um empate. E para isso, a equipe de Abel Ferreira aposta no bom retrospecto no Estádio Nueva Olla.

Afinal, além de engatar uma sequência de sete vitórias consecutivas, o Verdão também nunca perdeu para os paraguaios, fora de casa. Palmeiras e Cerro Porteño já se enfrentam em 15 oportunidades. São nove vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, que aconteceram no Brasil. Na Era Abel Ferreira, inclusive, o time tem 100% de aproveitamento, com cinco vitórias, incluindo as três últimas no Paraguai.

Além disso, o Cerro Porteño é o time que o Palmeiras mais enfrentou na Libertadores, mais venceu e mais marcou gols. São 15 jogos, nove vitórias e 31 bolas na rede.

Se vencer, o Palmeiras chegaria aos 12 pontos, abrindo oito de vantagem para o próprio Cerro Porteño. Assim, não poderia ser ultrapassado pelos paraguaios e mantém chances de avançar na liderança. Contudo, em caso de igualdade, chegaria aos 10 e garantiria pelo menos o segundo lugar.

O Palmeiras vive um bom momento antes do confronto desta quarta, já que assumiu a liderança do Brasileirão. Contudo, o embate contra os paraguaios carrega uma tensão a mais. Afinal, será a primeira vez que volta ao Paraguai, após o caso de racismo do garoto Luighi. Vale lembrar, que o clube já sofreu outros ataques racistas do mesmo adversário em anos anteriores.