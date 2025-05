Pablo Maia surpreende São Paulo ao antecipar recuperação em dois meses

O São Paulo teve uma grande novidade no banco de reservas, no duelo contra o Alianza Lima, nesta terça-feira (6), fora de casa, pela Libertadores. Afinal, o volante Pablo Maia voltou a ser opção para Luis Zubeldía, após uma lesão grave no tornozelo direito. Contudo, a presença do jogador na lista de relacionados surpreendeu até mesmo os médicos.

O jogador se lesionou em fevereiro. No dia 26 do mesmo mês, passou por uma cirurgia ligamentar no tornozelo direito. A expectativa, na ocasião, era de quatro a seis meses de recuperação. Entretanto, Pablo Maia conseguiu voltar a atuar dois meses antes do previsto.

O São Paulo entende que o retorno antecipado de Pablo Maia se deve a alguns fatores. O primeiro deles: a cirurgia muito bem realizada. O Tricolor acredita que o procedimento foi um bom pontapé inicial para que o jogador se recuperasse mais rapidamente.

Além disso, o investimento do clube para modernizar os equipamentos médicos e de fisioterapia também ajudaram no processo de recuperação. Ao todo, foram cerca de R$ 6 milhões aplicados em melhorias consideradas essenciais no CT da Barra Funda. Por fim, também vale ressaltar a dedicação de Pablo Maia para retornar o quanto antes.

Pablo Maia agora busca retomar titularidade

O volante apresentava estar no mesmo nível dos companheiros durante os treinamentos. Contudo, o São Paulo foi cauteloso e aguardou a liberação do médico responsável pela cirurgia do jogador para que ele fosse relacionado pelo técnico Luis Zubeldía. Agora, Pablo Maia terá a missão de mostrar que está 100% para recuperar sua posição no time titular.