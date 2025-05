Natascha, goleira do Palmeiras e da Seleção, rompe ligamentos e está fora da temporada

Goleira do Palmeiras e da Seleção Brasileira, Natascha está fora da atual temporada no futebol feminino. Os exames detectaram rupturas no ligamento cruzado anterior (LCA), no ligamento colateral medial (LCM) e no menisco. A contusão aconteceu no clássico contra o São Paulo, no último sábado, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira (7), o Palmeiras divulgou uma nota informando que a atleta recebe acompanhamento do departamento médico do clube e deverá passar por cirurgia entre seis e oito semanas. O prazo de recuperação para esse tipo de lesão é de pelo menos oito meses.