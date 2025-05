Marquinhos celebra vaga na final da Champions e mira título inédito com o PSG

“São títulos que marcam a carreira de um jogador. Quero deixar meu nome na história do PSG. Um título como esse me levaria a outro patamar. Muitos jogadores gostariam de viver esse momento. Ou seja, não posso deixar escapar. Não sei quando vai acontecer de novo”, disse o zagueiro brasileiro.

Além disso, esta será a segunda final de Champions na história do clube francês e Marquinhos também fez questão de lembrar os companheiros que estavam com ele na primeira final, em 2020.

Marquinhos analisa final contra a Inter de Milão

Sobre o confronto com a Inter de Milão, Marquinhos fez questão de destacar a força do adversário, que eliminou o Barcelona em uma semifinal histórica, com 7 a 6 no placar agregado.

“Vai ser um jogo muito difícil. Os detalhes fazem a diferença. É um time muito forte taticamente. Todo mundo falava do Barcelona, mas a Inter aproveitou a chance e se classificou. A gente precisa focar na nossa filosofia e chegar bem. Mas, antes ainda temos a final da Copa da França”, concluiu.