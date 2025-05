Gustavo Prado sobe na hierarquia do Inter e se torna candidato a titular

Jovem meio-campista recupera espaço no Colorado após sequência de desempenhos positivos. Ele superou concorrência com outra promessa da base

O meio-campista Gustavo Prado, de 18 anos, subiu no conceito do técnico Roger Machado e também na hierarquia que qual pauta o elenco do Inter. Isso porque a promissor atleta superou a concorrência com Gabriel Carvalho, outra revelação da base do clube, e ganhou uma vaga entre os relacionados. Inclusive, o camisa 47 está cotado para estar entre os titulares no duelo contra o Atlético Nacional, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, na próxima quinta-feira.

Afinal, o comandante está inclinado a retirar um dos volantes que esteve no time titular na derrota para o Corinthians, no último sábado. Assim, a sua preferência deva ser por escalar um jogador mais ofensivo e os principais candidatos são Gustavo Prado e Bruno Tabata. No caso, meio-campistas de origem, mas que atuam improvisados abertos no ataque para serem substitutos de Carbonero. O colombiano recentemente finalizou tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda.