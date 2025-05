Francês, autor de gol na final da Copa de 98, relembra bastidores sobre convulsão de Ronaldo ao jogar videogame

Petit conta que vestiário da França soube do mal-estar do Fenômeno antes da decisão e destaca foco da equipe para vencer o Brasil por 3 a 0

A final da Copa do Mundo de 1998, realizada na França, foi cercada de tensão antes da partida. Ronaldo, o melhor jogador da Seleção Brasileira à época, convulsionou momentos antes da decisão. O fato abalou o time brasileiro, que entrou atordoado e viu os franceses vencerem por 3 a 0. Autor do último gol, Emmanuel Petit, relembrou os bastidores do jogo em entrevista à plataforma ‘Fast Slots’ e afirmou que a notícia sobre o mal-estar do Fenômeno chegou ao vestiário francês.

“Antes da final da Copa do Mundo de 1998, sabíamos o que estava acontecendo com o Ronaldo porque alguns de nossos jogadores eram seus companheiros de equipe na Itália. Tínhamos essa conexão e havia rumores. Ouvíamos que Ronaldo estava sofrendo com uma doença, mas o rumor mais forte era de que ele jogou videogame por tanto tempo que desmaiou”, conta.