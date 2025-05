Fluminense prepara lançamento de nova camisa branca

O Fluminense prepara o lançamento da nova camisa branca. O novo segundo uniforme tricolor para a temporada 2025 deve ser lançado nesta quarta-feira (7), com início das vendas na próxima sexta (9), de acordo com o “Lance”. Dessa forma, a estreia deve acontecer diante do Atlético, domingo (11), fora de casa, pela 8ª rodada do Brasileirão.

A nova camisa será predominantemente branca, com faixa verde com desenhos e frases nas laterais. Além disso, a peça tem ainda gola em “V” e detalhes quadriculados verdes e grenás nas mangas e na gola. O segundo uniforme do Fluminense será utilizado na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Portanto, passou por aprovação do Conselho Deliberativo no fim de abril.