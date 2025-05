Fluminense lança novo segundo uniforme para a temporada 2025

Estreia da nova camisa branca, que será utilizada na disputa do Mundial de Clubes, será diante do Atlético-MG, domingo (11), pelo Brasileirão

Dessa forma, o novo uniforme é na cor branca e conta com uma estética mais refinada. Assim, o modelo traz uma gola mais robusta em formato “V”, com bordados em verde e grená.

O Fluminense lançou, de forma oficial, nesta quarta-feira (7), o novo segundo uniforme para a sequência da temporada 2025. Nesse sentido, o Tricolor fará a estreia da nova camisa diante do Atlético-MG, domingo (11), na Arena MRV, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, as mangas do modelo de jogador possuem uma estrutura semelhante à gola. Neste novo modelo, destacam-se os detalhes minimalistas nas laterais, tingidas em verde de um lado e grená, do outro.

“No uniforme dois deste ano decidimos trazer um modelo com estética minimalista, mas sem deixar de exibir detalhes clássicos e mais refinados, unindo tradição à modernidade. O resultado final da produção foi uma linda camisa, que certamente será muito usada pelos torcedores do Flu não só nos estádios, mas em diversos momentos diferentes”, salientou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

Por fim, a pré-venda da nova camisa terá início na próxima sexta-feira (09). Ela acontece nas lojas oficiais do Fluminense espalhadas pelo Rio e fora do Estado, no site loja.fluminense.com.br e no e-commerce da Umbro (umbro.com.br).

Experiência única

O Fluminense abriu um “resgate surpresa” no Programa de Experiências do Sócio Futebol. Com isso, por quatro mil pontos, um torcedor (Phablo Lucas Petersen) teve a oportunidade de conhecer alguns de seus ídolos e fazer parte das fotos oficiais de lançamento ao lado de PH Ganso, Jhon Arias e Martinelli.