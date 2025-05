Fluminense inicia exposição da taça do Mundial de Clubes no Cristo Redentor

Depois de Botafogo e Flamengo, chegou a vez do Fluminense receber o troféu do Mundial de Clubes da Fifa. Assim, nesta quarta-feira (7), o Tricolor levou o objeto de desejo de 32 clubes ao Santuário do Cristo Redentor e iniciou a exposição para seus torcedores, que contará com outros três lugares diferentes.

A abertura da cerimônia contou com o padre Cristiano Holtz, vigário colaborador do Santuário, que benzeu a camisa do clube carioca e teceu algumas palavras. A organização do evento está nas mãos do Núcleo Esporte e Fé do Santuário Cristo Redentor e também utilizou a bola do torneio continental.