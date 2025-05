Flamengo só empata com Central Córdoba e segue em alerta na Libertadores

Com o resultado, o Flamengo, assim, alcança cinco pontos e ainda segue terceira posição. Do outro lado, o Central Córdoba permanece na segunda posição, com oito, mesmo número de pontos que a líder LDU. A tendência é que o saldo de gols seja fundamental. Agora, o Fla tem dois jogos contra LDU e Deportivo Táchira, no Maracanã, para confirmar a classificação. Antes disso, o Rubro-Negro volta as suas atenções para o Brasileiro. No sábado (10), o time carioca enfrenta o Bahia, às 21h, no Maracanã, pela oitava rodada da competição.

Sem grande atuação e com muitos erros técnicos, o Flamengo segue em alerta na Libertadores. Nesta quarta-feira (7), o Rubro-Negro até começou bem, mas só empatou por 1 a 1 com o Central Córdoba, pela quarta rodada do Grupo C, no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina. Arrascaeta marcou logo aos nove minutos, mas Verón fez o gol de empate na segunda etapa. Agora, a equipe de Filipe Luís vai precisar fazer o dever de casa nas próximas rodadas.

Arrascaeta tranquiliza

O Flamengo precisava balançar as redes amenizar a situação. E foi o que aconteceu aos nove minutos. Na primeira boa oportunidade do time, Arrascaeta marcou após belíssia trama com Gerson. No entanto, o Fla não era soberano na partida, mas também não sofreu grandes sustos. O Central Córdoba tentou dificultar as saídas de bola dos brasileiros e empurrou o Fla, em certos momentos, para o campo de defesa. De tanto insistir, assustou. Afinal, Pulgar errou na saída, e Abascia aproveitou e soltou uma pancada. Rossi afastou o perigo. Além disso, o Rubro-Negro poderia ampliar a diferença com o camisa 10, que perdeu uma chance inacreditável.

Pressão argentina

No segundo tempo, o Flamengo voltou com Juninho no lugar do Pedro. Logo no primeiro minuto, o camisa 23 aproveitou bobeada da defesa adversária, mas não conseguir dar sequência na jogada. Depois disso, o Central Córdoba imprimiu pressão e não deixou o Fla jogar. Com o Ferroviário dominante, Verón conseguiu aproveitar cruzamento de Angulo e marcou de cabeça para empatar a partida. Na sequência, o técnico Filipe Luís promoveu entrada de Luiz Araújo para tentar criar situações de gols. Porém, teve dificuldades e com muitos erros técnicos. Em um deles, o zagueiro Danilo, aliás, errou na saída de bola, e Angulo invadiu a área e chutou, mas a bola tocou no braço de Léo Pereira. Contudo, o árbitro sinalou pênalti, mas foi invalidado após análise no VAR.

Nos minutos finais, a equipe brasileira não apresentava mais intensidade e tinha dificuldades para criar. Homem das bolas paradas, Arrascaeta pecou na qualidade. Os argentinos, por sua vez, também não conseguiram trabalhar tanto a bola. Assim, um empate positivo para os donos da casa, enquanto o Flamengo segue em alerta na competição.

CENTRAL CÓRDOBA 1×1 FLAMENGO

Libertadores – 4ª rodada do Grupo C

Data: 7/5/2025

Local: Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (ARG)

Gols: Arrascaeta, 9’/1°T (0-1) e Verón, 15’/2°T (1-1)

CENTRAL CÓRDOBA: Aguerre; Moyano, Abascia, Rivero, Cufré; Galván (Glaby, intervalo), Florentín, Quagliata (Verón, 11’/2°T), Perelló (Alfonso, 30’/2°T); Angulo (Fernando Martínez, 30’/2°T) e Heredia (Iván Gómez, 38’/2°T). Técnico: Omar De Felippe.

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Varela, 29’/2°T), Danilo, Léo Pereira (Léo Ortiz, 29’/2°T) e Ayrton Lucas; Pulgar (Allan, 46’/2°T), De la Cruz (Luiz Araújo, 19’/2°T) e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Pedro (Juninho, intervalo). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)

Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Marcia Castillo (CHI)

VAR: Benjamin Saravia (CHI)

Cartões Amarelos: Arrascaeta, Ayrton Lucas (FLA)

Cartões Vermelhos: –