Flamengo joga pela primeira vez em sua história em Santiago del Estero, na Argentina

Rubro-Negro adiciona novo destino à sua centenária história e encara o Central Córdoba, pela Libertadores, no Único Madre de Ciudades

O Flamengo volta a campo, nesta quarta-feira (7), e atuará pela primeira vez em Santiago del Estero, no norte da Argentina, em sua centenária história. Assim, a equipe visita o Central Córdoba, pela Libertadores, no Estádio Único Madre de Ciudades, inaugurado no dia 4 de março de 2021.

Curiosamente, a região mais antiga do país é conhecida como a “Mãe das Cidades”. Afinal, por lá, colonizadores espanhóis fundaram outros municípios importantes da Argentina, como Córdoba, Tucumán e Salta, segundo o portal “ge”. A região ainda é palco de eventos automobilísticos internacionais, como etapas da Porsche Cup.