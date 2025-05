Fiorentina x Betis: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), Fiorentina e Betis se enfrentam no Estádio Artemio Franchi, em Florença, pela semifinal da Liga Conferência. Os espanhóis chegam em vantagem: no jogo de ida, em Sevilha, venceram por 2 a 1. Assim, jogam pelo empate para garantir vaga na final, que será realizada no dia 28 de maio, no Estádio Municipal de Wrocław, na Polônia.

O vencedor deste confronto enfrentará, na decisão, Chelsea ou os suecos do Djurgården. Também nesta quinta, às 16h (de Brasília), os londrinos jogam a partida de volta em casa, no Stamford Bridge. Após a goleada por 4 a 1 fora de casa, em Estocolmo, o Chelsea está muito próximo da vaga — é pouco provável que sofra uma virada com três ou quatro gols de diferença.

Onde assistir

A Cazé TV transmite a partir das 16h (de Brasília).

Como chega a Fiorentina

O técnico Raffaelle Pellegrino deve promover uma mudança na defesa: o zagueiro Pablo Marí (ex-Flamengo) entra no lugar de Ranieri — autor do gol no jogo de ida — para formar o trio defensivo com Pongracic e Comuzzo. A ideia é dar mais qualidade na saída de bola e maior força no jogo aéreo. Essa deve ser a principal alteração em um time que aposta na qualidade de Gosens, Gudmundsson e Kean — as principais esperanças de gol para reverter a desvantagem.

Como chega o Betis

Animação não falta ao Betis, que abriu vantagem em casa e vê seus quatro jogadores ofensivos vivendo grande fase: Isco, Ezzaouli, Antony e Bakambu. O brasileiro Antony, que vinha em baixa no Manchester United, parece ter se encontrado no time espanhol e tem feito a diferença. Inclusive, foi dele o golaço da vitória na ida. Tudo indica que será comprado em definitivo pelos andaluzes.