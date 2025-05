Fifa anuncia sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027

Entidade revelou oito cidades. Quatro estádios do Mundial de 2014 ficaram fora

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (7) as oito cidades que vão sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo foram escolhidas pela entidade. Todas também receberam jogos do Mundial de 2014. Dessa forma, apenas quatro que sediaram a competição masculina não foram selecionadas.

No planejamento inicial da Fifa, o Maracanã receberia a partida de abertura e a final da Copa do Mundo. Porém, apenas a decisão está garantida. O primeiro jogo ainda pode ser realocado. Dessa forma, a “Casa do Inesquecível” na Cidade Maravilhosa receberá a sua terceira final de mundial — foi o palco da decisão em 1950 (Brasil x Uruguai) e 2014 (Alemanha x Argentina).