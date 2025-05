Edmilson vê momento da CBF interferir acerto com técnico e ‘define’ nome para assumir Seleção

Em entrevista para o Jogada10 , o defensor, que esteve na campanha do pentacampeonato mundial, acredita que o momento ruim da Seleção vem dificultando as buscas por um treinador.

A saga para saber quem será o novo treinador da Seleção Brasileira vem virando uma novela. Entre a indefinição de Carlo Ancelotti, o desejo de Jorge Jesus e com outros nomes surgindo, a CBF ainda não definiu seu alvo principal. A dificuldade para encontrar um técnico incomoda os torcedores e até mesmo aqueles que já vestiram a Amarelinha, como é o caso do ex-zagueiro Edmilson.

”Quando a Seleção não vai bem, é porque a cadeia está ruim também. Então quando a gente não consegue encontrar um treinador dentro do futebol e quando a gente vê um treinador de Série A falar que temos jogadores medianos, é sinal que os treinadores são medianos também. Então, quando a Seleção Brasileira, que é a cereja do bolo, não está legal, é sinal que todo o contexto do futebol brasileiro não está legal”, disse Edmilson.

Edmilson tem um português como seu favorito para assumir o Brasil

Por fim, ele ainda acredita que a CBF precisa buscar soluções diferentes para definir o novo treinador. Além disso, colocou um português como o seu favorito para assumir a Seleção Brasileira.

“Eu como sou amante do futebol, vivi 20 anos de carreira. Conquistei os maiores títulos do mundo em clubes e em seleção. Eu sou daqueles caras positivos, que temos que buscar soluções. Acredito que a gente precisa começar a buscar alternativas diferentes. A gente não consegue encontrar um técnico brasileiro, temos que buscar soluções fora. Às vezes temos uma solução mais perto, mas que é português, como é o caso do Abel Ferreira, que conhece mais o mercado brasileiro. É a minha opinião como torcedor brasileiro, é o cara que mais conhece o momento do futebol brasileiro e merece estar no comando. E esta é a minha opinião”, completou o ex-zagueiro, em referência ao comandante do Palmeiras desde 2020.