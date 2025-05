Dorival destaca dificuldade em fazer trabalho fluir com pouco tempo de Corinthians

Com uma semana de trabalho, o treinador não esconde a dificuldade de conseguir chegar a um nível desejado. Dorival recordou que, após a vitória contra o Internacional, no último sábado (03), apontou que o time conquistou apenas um bom resultado.

Pela primeira vez desde a sua chegada ao Corinthians, Dorival Júnior não saiu com a vitória. Na noite desta terça-feira (06), o Timão ficou no empate em 1 a 1 com o América de Cali e não conseguiu melhorar a sua situação na Copa Sul-Americana.

“É sempre difícil você colocar algo com tão pouco tempo de trabalho. Por isso que no último sábado eu dizia que foi um bom resultado e nada além disso. Nós teremos muito trabalho ainda pela frente para que cheguemos onde nós queremos”, afirmou.

No duelo contra os colombianos, o comandante alvinegro apontou a diferença de preparação como fator crucial. Dorival destacou que o América teve a semana toda para se preparar para o confronto, enquanto o Corinthians, apenas dois dias e ressaltou que não poderia poupar jogadores por conta da situação no time na tabela.

“A equipe adversária fez a última partida uma semana atrás, se preparou ao longo de toda semana para nos enfrentar. Nós, ao contrário, tivemos que jogar um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro, até pelo nosso momento na tabela, há dois dias e meio. Então tem o lado lógico das coisas e tem os anseios de todos nós. Eu tenho que ter consciência que nem sempre eu poderei colocar a equipe mais descansada em campo, porque a importância de cada partida é muito grande. Nós estávamos em uma condição complicada na tabela, e ainda estamos”, pontuou.

Montagem do elenco

Em busca de um equilíbrio no time, Dorival sabe que o elenco ainda precisa de ajustes. O treinador recordou a evolução que o grupo teve no meio do ano passado e também apontou a diferença com as equipes que já conseguiram fazer isso.