Cruzeiro empata com Mushuc Runa e é eliminado da Sul-Americana

O Cruzeiro está eliminado da Sul-Americana. Com time misto, a Raposa empatou com o Mushuc Runa por 1 a 1, nesta quarta-feira (7), no Equador, pela 4ª rodada do Grupo E, e assim deu adeus à competição. Em jogo truncado, os equatorianos aproveitaram a altitude e saíram na frente do placar com Orejuela, no entanto, os cruzeirenses empataram com Lautaro Díaz, também na etapa final.

Com o empate, o Cruzeiro somou o seu primeiro ponto na competição, mas não tem mais chances de classificação às oitavas ou aos play-offs. Assim, ocupa a lanterna do Grupo E. Já o Mushuc Runa lidera a chave com 10 pontos. A Raposa volta a campo no próximo domingo (11), às 16h (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 8ª rodada do Brasileirão.