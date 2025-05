Com Júnior Santos, veja relacionados do Atlético para confronto na Sul-Americana

O técnico Cuca vai poder contar com Júnior Santos para o confronto do Atlético Mineiro contra o o Iquique, do Chile, pela quarta rodada do Grupo H da Sul-Americana. Por outro lado, o treinador segue poupando Hulk.

Júnior Santos chegou ao Galo como um dos principais reforços para a temporada, mas sofreu com duas lesões seguidas e soma apenas sete partidas pela equipe. Recuperado, ele volta a ficar à disposição do técnico Cuca, que deve poupar titulares no confronto.