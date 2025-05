Chelsea x Djurgarden: onde assistir, escalações e arbitragem

Este jogo de volta da semi da Liga Conferência deve confirmar o favoritismo do Chelsea, que fora fez 4 a 1 e, com time B, deve voltar a golear

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O vencedor deste confronto enfrentará, na final, Fiorentina ou Betis. Também nesta quinta, às 16h (de Brasília), italianos e espanhóis disputam a volta da outra semifinal, em Florença. Na ida, o Betis venceu por 2 a 1. Assim, joga pelo empate para chegar à final.

Onde assistir

A Cazé TV transmite a partir das 16h (de Brasília).

Chelsea poupa titulares e foca na Premier League

Com uma vantagem tão confortável e um elenco muito superior ao do rival, o técnico Enzo Maresca decidiu escalar um time reserva para esta partida. Afinal, embora a vaga na final da Liga Conferência esteja praticamente garantida, o Chelsea ainda luta fortemente na Premier League para terminar entre os cinco primeiros. Assim, garantiria vaga na próxima Liga dos Campeões. No momento está em 5º lugar e neste domingo (11/5) visita o 4º colocado Newcastle (ambos com 63 pontos).

Dessa forma, os titulares serão preservados para o campeonato inglês. Assim, a atenção neste jogo se volta para dois jogadores com potencial de entrar no time principal: Dewsbury-Hall e Sancho, que devem ser os principais articuladores ofensivos ao lado do jovem atacante Tyrique George, de 19 anos.