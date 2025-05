Bodo/Glimt x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Bodo/Glimt e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), para definir quem vai disputar a final da Liga Europa. A bola rola no Aspmyra Stadion, em Bodo, na Noruega. No primeiro jogo da semifinal, os ingleses aproveitaram o fator casa e venceram por 3 a 1, em Londres. Quem avançar encara o vencedor de Manchester United x Athletic Bilbao na decisão marcada para o próximo dia 21 de maio na Espanha.

Como chega o Bodo/Glimt

O time norueguês celebrou muito o gol marcado por Ulrik Saltnes no fim do primeiro jogo da semifinal, que manteve o Bodo/Glimt vivo para buscar a vaga na decisão. Dessa maneira, a equipe poderá contar com o apoio de seus torcedores para buscar a vitória por pelo menos dois gols de diferença para forçar uma prorrogação. Em caso de triunfo por três ou mais gols, os noruegueses confirmam a classificação direta.

A boa notícia para o técnico Kjetil Knutsen é que o Bodo/Glimt não apresenta baixas de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Tottenham

Por outro lado, o Tottenham, que faz uma péssima campanha na Premier League e não tem mais chances de conquistar uma vaga em competições europeias por meio do Campeonato Inglês, vê na Liga Europa a oportunidade de ‘salvar’ a temporada.