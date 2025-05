Atlético Nacional x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional enfrenta o Atlético Nacional nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia. O embate pela quarta rodada do Grupo F da Libertadores representa um confronto direto para o Colorado. Isso porque um empate ou uma vitória são essenciais para o Colorado se manter vivo na briga pela classificação para as oitavas de final do torneio. Até porque mantém os gaúchos à frente dos colombianos na tabela de classificação.

Como chega o Atlético Nacional

“El Verde” (O Verde) ocupa a segunda colocação do Campeonato Colombiano, com um ponto a menos que o líder, América de Cali. Inclusive, a equipe engatou dois jogos sem perder. Na Libertadores, em sua estreia, o Atlético Nacional venceu o Nacional, do Uruguai, em seus domínios. Contudo, na sequência, os colombianos perderam para o Inter e Bahia, em confrontos na condição de visitante.

Neste cenário, o time se apoia em dois compromissos em casa e no retorno do atacante Hinestroza, que cumpriu suspensão, para emplacar uma reviravolta. Um triunfo sobre o Colorado possibilita ultrapassar os brasileiros e assumir a segunda colocação do Grupo F.

Como chega o Internacional

O Colorado está em fase de oscilação no Campeonato Brasileiro, mas segue invicto na Libertadores. Os gaúchos contam com uma vitória e dois empates no torneio. Portanto, manter esse desempenho no confronto direto diante do Atlético Nacional é essencial no intuito de construir um cenário favorável para os seus dois últimos compromissos na fase de grupos.