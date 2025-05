Atlético-MG e Vasco ficam no empate no Brasileirão Sub-20

Jogando no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), Atlético-MG e Vasco ficaram no 1 a 1, nesta quarta-feira (7), pela nona rodada do Brasileirão Sub-20. O gol do Galo foi contra, de Riquelme Avellar, enquanto o Gigante da Colina buscou o empate com Léo Jacó.

O primeiro tempo foi de boas chances para ambas as equipes. Mesmo jogando fora de casa, o Vasco tomava as rédeas do jogo e partia para cima, criando desde sua zaga. Até mesmo o goleiro Phillipe Gabriel surgia como um “líbero”, entrando entre os zagueiros para facilitar a saída. Juninho, Avellar e Lócio perderam ótimas chances para o Cruz-Maltino.