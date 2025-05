Após seis rodadas, Botafogo volta a vencer no Brasileirão Sub-20

Branco marca de cabeça e define o triunfo do Mais Tracicional sobre o Bragantino, pela jornada 9, em Atibaia. Alvinegro sai do Z3

O Glorioso sai da zona de rebaixamento, agora, com dez pontos, após o triunfo. A equipe carioca está em 15º lugar. Já o Bragantino é o sexto, com 16.

O camisa 2 Branco foi o autor do gol do Fogão, ainda na primeira etapa. Aos 12 minutos, depois de cobrança de escanteio, ele pegou um elevador até o terceiro andar, subiu mais do que a defesa paulista e testou a pelota para colocá-la dentro do barbante.

“Estamos mantendo o que o treinador pediu. Fechamos os espaços”, lembrou Branco, herói da tarde.

No segundo tempo, o time emulou o desempenho dos profissionais e foi apático diante do Massa Bruta. Os paulistas tiveram, assim, a chance do empate, mas ficaram no travessão.

Na próxima rodada, na terça-feira (12), o Botafogo enfrenta o Fluminense. O Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, recebe, aliás, o clássico, às 18h. Já o Bragantino visita o Grêmio, na quarta-feira (12).