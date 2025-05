Após recebimento de provas, STJD abre inquérito contra Bruno Henrique, do Flamengo

As investigações indicam que Bruno Henrique teria deliberadamente forçado um cartão amarelo durante a derrota para o Santos para favorecer familiares, em 2023. Tal suspeita ganhou força após a descoberta de conversas em aplicativos de mensagens entre o atleta e seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior. Nas trocas, o jogador teria comunicado com antecedência sobre a advertência — resultando em uma movimentação incomum para este tipo de aposta.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) instaurou um inquérito para apurar possíveis irregularidades cometidas por Bruno Henrique no caso envolvendo uma suposta manipulação de resultado no Brasileirão 2023 . As provas recebidas recentemente da Polícia Federal, seguindo autorização da Justiça do Distrito Federal, motivou a apuração contra o atacante do Flamengo por parte do órgão desportivo.

Já o inquérito instaurado pelo STJD, como mencionado, foi precedido por uma apuração minuciosa da Polícia Federal. De acordo com o presidente do tribunal, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, o documento contém informações robustas. Ou seja, suspeitas o bastante para determinar abertura imediata do procedimento. A análise, entretanto, ainda está em fase inicial.

Polícia Federal rastreou diálogos

A investigação da Polícia Federal apontou que Wander Nunes lucrou com a aposta feita especificamente sobre o cartão recebido por BH naquele jogo. Extraídas do próprio celular, as mensagens com o atacante rubro-negro figuram como elementos centrais no inquérito, que agora tramita no STJD.

Como os agentes compartilharam formalmente essas informações com o tribunal desportivo somente após aval da Justiça, permitiu-se o avanço do processo no âmbito esportivo. O órgão analisa se o jogador violou o artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva — que trata de condutas relacionadas à manipulação de resultado.

Possíveis sanções para Bruno Henrique

Conforme o código disciplinar vigente, caso seja declarado culpado, o camisa 27 pode receber uma suspensão de seis meses a dois anos. Cabe pontuar que a presidência do STJD pode determinar um afastamento preventivo do atleta a qualquer momento, porém, não há qualquer indício neste sentido por ora. Sendo assim, o atleta segue à disposição do Flamengo.