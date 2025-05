Após negativa do STF, Ednaldo Rodrigues segue no comando da CBF

Ministro Gilmar Mendes rejeita solicitações para tirar o mandatário do poder, mas determina investigação imediata dos fatos ao TJ-RJ / Crédito: Jogada 10

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta quarta-feira (7) as solicitações que buscavam tirar Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Após a petição da deputada Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) na última segunda-feira (5), Fernando Sarney, vice-presidente da entidade, pediu a suspensão imediata do acordo que mantém o mandatário na entidade nesta quarta. Mas ambas as solicitações foram negadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Não havia, à época, quaisquer elementos nos autos que levassem à compreensão ou sequer suspeitas de ocorrência de simulação, fraude ou incapacidade civil dos envolvidos”, escreveu Gilmar no documento. “Não há que se falar em reconsideração da decisão cautelar, uma vez que ela já esgotou os efeitos e não mais vigora, dada a insubsistência dos requisitos fáticos e jurídicos que outrora legitimaram o seu provimento”, disse em outro trecho da decisão. Porém, mesmo com as negativas, o ministro Gilmar Mendes determinou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro conduza, de forma imediata e com urgência, a apuração dos fatos relatados sobre Ednaldo Rodrigues nas petições apresentadas ao STF. Veja a nota da CBF sobre a decisão na íntegra “A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu com serenidade a decisão do Supremo Tribunal Federal de negar peremptoriamente, por absoluta falta de substância e legitimidade, os pedidos de afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues encaminhados àquela Corte nos últimos dias.

A decisão reafirma a lisura da atual gestão, que já foi aprovada em 3 turnos: na eleição de 2022, na vitória sobre a tentativa de golpe em 2024 e na reeleição ocorrida há pouco mais de um mês, com apoio maciço e histórico de todas as 27 federações estaduais e dos 40 clubes das Séries A e B. A CBF confia plenamente na Justiça brasileira e tem certeza de que todas as mentiras perpetradas por opositores da atual gestão, empenhados numa campanha claramente orquestrada, serão derrubadas. A CBF reforça que está totalmente à disposição das autoridades competentes para esclarecer quaisquer dúvidas e clama pela celeridade nas apurações, para que possamos enfim superar o trauma dos derrotados na eleição de 2022 e focar no que mais importa: o desenvolvimento do futebol brasileiro, com as melhores práticas de gestão e governança, trabalho incansável da atual gestão e que resultou no recém-anunciado recorde de investimento em fomento ao futebol, saltando de 42% para mais de 70% de toda receita da instituição em 2024.”