Apesar da derrota para o São Paulo, técnico do Alianza Lima elogia equipe

Nem tudo foi lamentação por parte do Alianza Lima após o revés por 2 a 0, diante do São Paulo , pela fase de grupos da Libertadores. Principalmente, na avaliação do técnico Néstor Gorosito sobre o desempenho de sua equipe no duelo da última terça-feira (6).

Na entrevista coletiva pós-jogo, o treinador aliancista chegou a dizer que, em boa parte da primeira etapa, o volume de jogo criado foi o melhor que ele viu desde quando assumiu o comando técnico do Alianza. A saber, algo que ocorreu no início da temporada 2025.

Para Gorosito, além do erro defensivo que resultou na abertura do placar, a expulsão do zagueiro Renzo Garcés, já no tempo complementar, praticamente acabou com as chances de reação dos anfitriões:

“A primeira meia hora foi a melhor desde que estamos aqui (ele e sua comissão técnica). Não conseguimos abrir o placar e, depois, eles marcaram em um erro nosso. No segundo tempo, tivemos um bom início e um erro na defesa nos deixou com dez homens. Foi aí que o São Paulo sacramentou a vitória. São coisas que precisam ser corrigidas e que não devem continuar acontecendo conosco. A incapacidade de manter o ritmo se deve mais a fatores futebolísticos do que a qualquer outra coisa. É preciso manter a pressão e o ritmo durante a maior parte dos minutos.”

Nesse momento, o São Paulo lidera o Grupo D, com dez pontos, enquanto o Libertad tem seis e vem na segunda posição. O Alianza Lima é o terceiro colocado, com quatro unidades, e o Talleres ainda não pontuou no torneio. Entretanto, Talleres e Libertad ainda se enfrentam pela quarta rodada, na próxima quinta-feira (8), em Córdoba.