Allano sofre ataques racistas na web após ser alvo de preconceito racial na Série B

Allano sofreu uma espécie de invasão em sua conta no Instagram e recebeu diversos comentários em sua postagem. Entre uma das mensagens, ele foi chamado de “mono” (macaco em espanhol). Além disso, houve registros com emojis de gorilas e macacos.

O pesadelo para o atacante Allano , do Operário-PR, não terminou após denunciar Miguelito por racismo, durante o embate entre o time paranaense e o América Mineiro, pela sexta rodada da Série B. Afinal, o episódio desencadeou que o jogador do Fantasma fosse alvo novamente de preconceito racial. Contudo, dessa vez por parte de internautas.

Com isso, Allano precisou limitar os comentários apenas para pessoas que ele também segue no Instagram. Apesar disso, alguns internautas demonstraram insistência ao promover injúrias contra o atleta.

A denúncia partiu do próprio Allano, com testemunho do volante Jacy. Segundo depoimentos, a agressão verbal ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo, logo após uma disputa de bola e marcação de falta em favor do time paranaense.

O boliviano teria se dirigido a Allano com a expressão “preto do caral**” em meio a um desentendimento no lance, conforme relatos da vítima e do volante Jacy. Ambos prestaram depoimento e reforçaram a denúncia junto à Polícia Civil.

O árbitro Alisson Sidnei Furtado interrompeu a partida no momento da denúncia e cruzou os braços em forma de “X”. Ou seja, acionando o protocolo antirracista recém-implementado pela Fifa e CBF. A partida, então, ficou paralisada por cerca de 15 minutos antes de ser retomada sem aplicação de sanções imediatas a Miguelito. O atleta acabou substituído, por opção técnica, no intervalo.