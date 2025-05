Yamal promete título da Liga dos Campeões: ‘Não pararemos até conseguirmos’

“Demos tudo, nesse ano não foi possível, mas voltaremos. Não tenham dúvida nenhuma, culers (apelido dos torcedores do Barça). Não pararemos até deixar esse clube aonde ele merece: no mais alto. Cumprirei minha promessa e a trarei (a taça da Champions) para Barcelona. Não pararemos até conseguirmos”, disse o jogador.

Em um jogo eletrizante, o Barcelona foi derrotado pela Inter de Milão por 4 a 3 , nesta terça-feira (6), em Milão, e foi eliminado na semifinal da Liga dos Campeões. O atacante Lamine Yamal, no entanto, não digeriu a queda. Em publicação nas redes sociais após a partida, o jovem de 17 anos prometeu levar o Barça ao topo do futebol europeu.

Yamal foi um dos jogadores que mais sentiram a derrota para a Nerazzurri. Apesar de jovem, é o principal destaque da equipe catalã. Na temporada 2024/25, soma 15 gols e 24 assistências em 51 jogos. Dessa forma, teria chances de figurar na disputa de melhor do mundo em caso de título da Liga dos Campeões. Aliás, ele termina a participação na competição com cinco gols e quatro assistências em 13 partidas.

Após empatarem por 3 a 3 no jogo de ida, Barcelona e Inter de Milão se enfrentaram na cidade italiana por uma vaga na final. O Barça chegou a perder por 2 a 0 e buscou a virada aos 42 minutos do segundo tempo, com Raphinha. Entretanto, Acerbi empatou aos 48 e levou para a prorrogação. No tempo extra, Frattesi marcou aos nove e deu a vitória para a Nerazzurri.

