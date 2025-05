Vojvoda 300 jogos: Fortaleza faz homenagem ao técnico com exposição especial no Pici

Maior técnico da história do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda vai atingir a marca histórica de 300 jogos na partida contra o Colo-Colo nesta terça-feira (05) . O técnico e sua comissão já receberam homenagens na última segunda-feira, quando visitaram uma exposição arquitetada especialmente para eles no Centro de Excelência Alcides Santos.

O CEO da SAF Fortaleza, Marcelo Paz, ficou responsável por surpreendê-los com uma visita ao local. Sem qualquer conhecimento prévio sobre o motivo da ida, os homenageados sequer disfarçaram a emoção ao se depararem com a estrutura montada para eles. O espaço estava preenchido com fotos, vídeos, linha do tempo e taças conquistadas durante os últimos quatro anos.

Vojvoda e seus companheiros ainda ganharam quadros especiais para simbolizar a grande marca. Emocionado, o professor mostrou-se motivado a oferecer cada vez mais ao clube.

“Não esperava isso. Tudo é o tempo, quando você vê através do tempo, vê muito mais claro. Mas estamos no dia a dia e não podemos desfrutar muito. Às vezes é importante parar e ver isso. Agora temos que trabalhar. Muito obrigado”, agradeceu o argentino.

Os feitos

Uma linha do tempo que completa quatro anos neste mês de maio com momentos únicos dos melhores anos do Leão do Pici na história. Em 300 jogos, Tricampeão Cearense (2021, 2022 e 2023), Campeão da Copa do Nordeste 2022 e 2024, três classificações para a CONMEBOL Libertadores, uma final de Sul-Americana, dois G4 da Série A e 3º lugar da Copa do Brasil.