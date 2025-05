Veiga perde status de titular, mas segue fundamental no Palmeiras

Meia voltou a ser relacionado contra o Vasco, mas não saiu do banco de reservas. Mas para Abel, jogador atua como 'capitão invisível' / Crédito: Jogada 10

“Imagine um treinador como eu a sorte que é de poder ter o Veiga no banco. A sorte que eu tenho (risos)”. A frase de Abel Ferreira, após o jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, reflete um pouco do momento vivido pelo camisa 23. Afinal, o meio-campista sequer saiu do banco contra o Cruz-Maltino, mas ainda segue exercendo um papel muito crucial no dia a dia do Verdão. O motivo: a função de “capitão invisível”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Raphael Veiga era titular absoluto. Este status ele carrega há mais de quatro anos. Contudo, no dia 9 de abril, no duelo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, o jogador sofreu uma luxação no ombro direito e ficou um tempo fora. Neste período, Abel Ferreira encontrou uma formação que engatou uma grande sequência de vitórias. O Palmeiras passou a jogar de maneira diferente desde que Veiga foi para o departamento médico. No setor onde o camisa 23 costuma atuar, Felipe Anderson e Estêvão têm sido as opções. Maurício, que também sofreu uma lesão no ombro no começo da temporada, também se tornou opção. Assim, o antigo titular viu a concorrência crescer. Contudo, Veiga não deixa de ter um papel importante. Principalmente atuando como um ”capitão” na rotina do Palmeiras.

“Ele ajuda de muitas maneiras. É um capitão invisível, já lhe meti a braçadeira duas ou três vezes, talvez seja dos jogadores dentro do clube, acho que o López já falou nisso, que mais ajuda aos nossos jogadores a entenderem o que é o Palmeiras, a torcida, a exigência. Talvez dos jogadores o que mais ajuda os mais novos na integração e adaptação dos que chegam”, relatou Abel. Veiga corre para recuperar vaga A influência de Raphael Veiga é considerada tão positiva que o Palmeiras já comunicou ao seu empresário que não está disposto a negociá-lo. Há, inclusive, uma conversa adiantada para que o contrato passe de março de 2027 para o fim do mesmo ano. Contudo, a titularidade é algo incerto neste momento. “Ninguém é obrigado a estar sempre no top, ninguém consegue estar sempre na nota 10. É permitido o jogador passar momentos em que as coisas não estão a sair, e nós como comissão e clube ajudá-lo naquilo que for preciso pra que o mais rápido volte a ser aquilo que sempre foi e vai nos ajudar seguramente”, finalizou Abel.