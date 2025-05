Vasco demite segurança Betinho, que agrediu torcedor

O Vasco demitiu nesta terça-feira (6) o segurança Roberto Barbosa, o Betinho, após agressão a um torcedor cruz-maltino, no último sábado (3). A demissão se dá dois dias depois do afastamento do segurança. Ele agredira um torcedor na chegada do elenco a Brasília (DF), onde o time enfrentaria o Palmeiras, no domingo (4), dia seguinte ao desembarque na capital federal.

O homem, um motoboy que não teve o nome divulgado, protestava contra o técnico interino e diretor técnico Felipe Loureiro. Foi quando Betinho pulou a grade, foi até o torcedor e desferiu uma cabeçada em seu rosto. A moto do homem caiu, enquanto ele tentava se defender do ataque do segurança, que seguiu desferindo socos. Vídeos gravados por torcedores flagraram o momento de destempero do agora ex-profissional do Vasco.