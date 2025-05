Vasco apresenta plano de pagamento aos credores na Recuperação Judicial

Com o protocolo do Plano de Recuperação Judicial, tem início a fase de análise por parte do Poder Judiciário e dos credores, conforme estabelece a legislação. Após a distribuição do plano, os credores serão convocados pela Justiça para deliberar sobre sua aprovação em Assembleia Geral, a ser realizada oportunamente.

O cenário é desafiador, mas o CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA e a VASCO SAF seguem firmes na convicção de que esse é o caminho para atravessar este momento e agradecem o apoio e a confiança de toda a comunidade vascaína. Diretoria Executiva da Vasco SAF

