Técnico do Vitória ‘entrega os pontos’ na Sul-Americana: ‘Senão a gente vai se complicar’

Thiago Carpini manda a campo time alternativo e, após o 1 a 1 diante do Defensa no Barradão, deixa claro qual é a prioridade do Leão em 2025 / Crédito: Jogada 10

Thiago Carpini “entregou os pontos” após mais um tropeço do Vitória na Sul-Americana. Em seus domínios, no Barradão, o time baiano ficou no empate por 1 a 1 com o Defensa y Justicia na noite desta terça-feira (6), pela quarta rodada do Grupo B. Ainda sem vencer no torneio continental, o Leão é o terceiro colocado, com dois pontos. Caso o Cerro Largo derrote a Universidad Católica-EQU, nesta quarta, o time brasileiro pode ficar a uma distância de cinco pontos para a zona de classificação faltando duas rodadas.