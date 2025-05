TAS rejeita recursos de Léon e Alajuelense por vaga no Mundial de Clubes

Fifa irá realizar duelo entre Los Angeles FC e América do México para definir último participante do grupo do Flamengo, Chelsea e Esperánce

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) rejeitou, nesta terça-feira (6), os recursos do Léon e do Alajuelense pleiteando uma vaga no Mundial de Clubes 2025. O time mexicano tentava alterar a decisão da Fifa que o excluía da competição por ter o mesmo dono do Pachuca. Do outro lado, a equipe da Costa Rica alegou merecer a vaga pelo ranking da Concafaf.

Desta forma, o grupo do Flamengo no torneio segue com um participante indefinido. Aliás, Chelsea e Esperánce também estão no mesmo grupo. O desejo da Fifa é realizar uma partida entre o América do México, clube de melhor colocação da Conmebol no ranking de clubes, e o Los Angeles FC, que foi vice-campeão da Concachampions vencida pelo León em 2023. O TAS diz que é a Fifa que deve definir o novo dono da vaga.