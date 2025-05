STJD suspende Miguelito, do América-MG, preventivamente por caso de injúria racial

Presidente do STJD atende pedido da Procuradoria, e jogador do time mineiro fica fora dos jogos até que o caso seja julgado pelo tribunal

O meia Miguelito, do América-MG, recebeu uma suspensão preventiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após cometer injúria racial contra Allano, do Operário-PR. O episódio aconteceu no último domingo (4), durante a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em Ponta Grossa-PR.

Dois dias depois, o presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo Teixeira, acatou o pedido de punição e determinou a suspensão imediata. Com isso, Miguelito, que atua pelo América-MG por empréstimo do Santos, ficará fora dos gramados até o julgamento. Segundo Teixeira, “a suspensão preventiva, neste momento…”.