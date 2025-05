Sommer brilha no gol e leva Inter à final da Champions

Goleiro suíço é eleito melhor em campo na vitória sobre o Barça e destaca defesa contra Lamine Yamal como a mais marcante no San Siro

Yan Sommer foi eleito o melhor em campo na vitória da Inter de Milão por 4 a 3 sobre o Barcelona, com um gol na prorrogação, que garantiu o time italiano na final da Champions. O goleiro fez sete defesas difíceis e teve papel de protagonista na classificação da equipe nesta terça-feira (6), pelo jogo de volta da semifinal do maior torneio de clubes do futebol europeu.

Dentre as várias defesas feitas pelo goleiro suíço, as que merecem mais destaque foram após uma finalização de Lamine Yamal, na reta final da prorrogação, além de uma à queima-roupa no tempo normal, em chute de Eric Garcia.