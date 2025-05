Site expõe possíveis motivos que levaram à demissão de jornalista esportivo da Globo

Saída de Conrado Santana foi oficializada na última segunda-feira (06), inclusive com posicionamento do comunicador nas redes sociais

Desligado do Grupo Globo na última segunda-feira (05) após 14 anos de casa, Conrado Santana não escondeu a surpresa com a decisão e disse ainda ”não ter entendido o motivo” para tal. A saída tampouco foi justificada pela emissora, porém, de acordo com informações, dois fatores distintos tiveram peso extra para o fim do vínculo contratual. Entre eles, a insatisfação com o estilo adotado pelo jornalista.

A linha de comentários adotada por Santana, embora bem recebida pelo público, causava insatisfação de parte da direção. Fontes revelaram ao ‘Folha’, inclusive, que seu estilo teria gerado desconforto interno em alguns executivos. Ainda de acordo com a reportagem, a redução no número de partidas transmitidas pelo SporTV também pesaram na balança.